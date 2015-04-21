Аваков: вбивство журналіста Сухобока розкрито, справи по Бузині і Калашникову на особистому контролі

Про це він повідомив на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій. За словами міністра, всі матеріали у справі про вбивство Сергія Сухобока направлені до суду.

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Крім того, Арсен Аваков повідомив, що розслідування резонансних вбивств журналіста Олеся Бузини і колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Калашникова перебуває під його особистим контролем. "Я не хотів би говорити про деталі, але як тільки ми вважатимемо можливим, ми надамо цю інформацію публічно", - сказав Арсен Аваков.

Нагадаємо, журналіст Сергій Сухобок помер в ніч на 13 квітня від отриманих травм. Його знайшли закривавленим на вулиці в Києві. 16 квітня міліція затримала двох підозрюваних у вбивстві журналіста.

Як повідомляв УНІАН, увечері 15 квітня в Києві був застрелений колишній народний депутат від Партії регіонів, один з організаторів антимайдану Олег Калашников. А вранці 16 квітня в Києві двоє невідомих в масках застрелили журналіста Олеся Бузину.