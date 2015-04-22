В "ДНР" і "ЛНР" працюють лише 4 кінотеатри і показують фільми українською - ЗМІ

Про це розповіли кіномани так званих Донецької та Луганської народних республік, повідомляє Радіо Свобода.

"Через війну в "ДНР" та "ЛНР" працюють лише чотири кінотеатри – на порядок менше, ніж до початку агресії Росії. В кожній з цих так званих республік діють по два кінотеатри. Інші або зупинили роботу, або взагалі вивезли обладнання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в касах кінотеатрів Донецька та Луганська відвідувачам радять не бронювати квитки заздалегідь, бо людей приходить небагато, і є ризик, що фільм не покажуть, якщо прийде менше п’яти глядачів.

Читайте також Кінотеатри України відмовляються від російських фільмів

Так, луганський кінотеатр "Луч" анонсує з 23 квітня прем’єру американського фільму "Форсаж". Мова дублювання – українська. Схожа ситуація і у донецькому кінотеатрі "Зірочка". Там теж подивитись голлівудське кіно можна лише українською. Проте розрахуватись за квиток можна і російськими грошима.

За даними видання, відвідування вечірнього сеансу обійдеться глядачеві "ДНР" або "ЛНР" у 50 гривень або 100 російських рублів.