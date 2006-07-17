Лариса Доліна влаштувала скандал на «Слов`янському базарі»

12:29, 17 липня 2006
Суспільство
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Про це пише «Московський Комсомолець»

Лариса Доліна  зірвалася. Співачка влаштувала небувалу істерику на «Слов`янському базарі». причиною стала  відсутність в місті плакатів Лариси Олександрівни, пише «Московський Комсомолець». Виявилося, що красиві папірці зі  своїм чарівним зображенням будь-який артист, що бере участь в концертах фестивалю «Слов`янський базар», повинен надавати сам.

Лариса Олександрівна із цього приводу спочатку нецензурно кричала на представників оргкомітету, потім на свого директора, а потім неначебто охолола.

Обозреватель з посиланням  на shoowbiz

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