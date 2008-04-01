Тимошенко: Нафтогаз України продовжує переговори з Газпромом

НАК «Нафтогаз України» продовжує переговори з російським ВАТ «Газпром» про терміни й порядок розрахунків за спожитий газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Зараз ведуться всі дискусії щодо термінів розрахунків, щодо порядку розрахунків і щодо того, аби й надалі будувати прозорі, чесні та абсолютно зрозумілі відносини в системі поставок газу без посередників», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр підкреслила, що йдеться про погашення технічного боргу, який сформувався в результаті відсутності підписаних актів про споживання природного газу Україною.

«Не секрет, що попередній уряд здав справи нашому уряду, не маючи контрактів, і тим більше за відсутності стратегічних угод про забезпечення України природним газом. Зараз ми виправляємо ситуацію», - пояснила вона.