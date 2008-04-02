Рятувальники переховали 25 тонн пестицидів та інших отрутохімікатів

У Кременецькому районі Тернопільської області минулого тижня перезахоронили 25 тонн пестицидів та інших отрутохімікатів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, пестициди знаходились безпосередньо на полях у напівзруйнованих сховищах з часів ліквідації колгоспів.

За даними центру, бійці аварійно-рятувального загону обласного управління МНС працювали шість днів, аби помістити отруйні речовини у герметичні упаковки або перелити рідини з пошкоджених прогнилих діжок у сучасні безпечні бочки. Перезатарені пестициди розмістили на складі колишнього “Райагрохімпрому” на території Білокриницької сільради.

Спочатку від Кременецької райдержадміністрації надійшла заявка на перезатарення 8 тонн пестицидів, проте у процесі переважування виявилося, що їх набагато більше. Як пояснив голова Кременецької райдержадміністрації Василь ОЛІЙНИК, під час ліквідації колгоспів ніхто не наважився переважити пестициди самотужки, тому облікувалися вони “на око”. Він також повідомив, що заявка на перезатарення отрутохімікатів не подавалася раніше через відсутність коштів.

За даними Державної інспекції захисту рослин Тернопільської області, станом на 1 січня 2008 року на території області було понад 140 тонн непридатних і заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, які потребують перезатарення. На сьогодні рятувальники вже перезахоронили понад 62 тонни пестицидів.