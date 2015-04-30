У Києві та Львові вночі сталися вибухи

У Львові обійшлося без жертв, а у столиці – троє людей отримали травми, повідомляє ТСН.Ранок.

У Львові в Залізничному районі близько першої ночі вибухнув дільничний пункт міліції. Першим до місця прибув львівський Автомайдан, лише згодом - пожежники. Постраждалих унаслідок вибуху немає. подробиці поки невідомі.

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Нагадаємо, вчора на Донбасі знову підірвали залізницю.