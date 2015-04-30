Відділок міліції у Львові підпалили, а не підірвали - МВС (фото,відео)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України у Львівській області.

Як зазначається, 30 квітня о 03.50 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від чергового ГУ ДСНС у Львівській області про те, що у приміщенні по вулиці Єрошенка, 20, у Львові на першому поверсі задимлення.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що невідомі розбили вікно дільничного пункту міліції, який знаходиться за вказаною адресою. Внаслідок пожежі пошкоджено вікно, підвіконня та стіл. Потерпілих немає. Експерти встановлюють причини загоряння.

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення осіб, котрі причетні до підпалу дільничного пункту міліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Читайте такожУ Києві та Львові вночі сталися вибухиНатомість, як повідомили в соцмережах львівські активісти громадських формувань „Варта 1” та „Автомайдан оновлений”, які долучаються до патрулювання Львова, „сьогодні, 30.04.2015, приблизно о 1:00 пролунав вибух в залізничному районі. На місце вибуху прибув першим „Автомайдан оновлений”, який передав інформацію, що на вулиці Єрошенка вибухнув дільничий пункт міліції. Постраждалих немає”.

Як прокоментував ситуацію УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області Дмитро Загарія, у Шевченківському райвідділі міліції в результаті підпалу сталася невелика пожежа, але вибуху не було.

"Сьогодні, близько першої години ночі, надійшло повідомлення від чергового вахтера гуртожитку, в якому розташований дільничний пункт міліції. Вона повідомила службу надзвичайних ситуацій, яка виїхала на місце пригоди та загасила пожежу. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Встановлено, що невідомі розбили загратоване вікно дільничного пункту міліції Шевченківського райвідділу міліції. Всередині сталося невелике загоряння, яке було швидко локалізовано. Інформація щодо начебто вибуху, який стався під час пожежі, не має свого підтвердження. Активісти з «Варта-1» дали недостовірну інформацію і вона ними ж була спростована», - сказав він.

Загарія також повідомив, що „розбивши вікно, невідомі кинули у приміщення горючу суміш, яка, зайнявшись, пошкодила частину стола. Документи, що зберігалися у дільничному пункті міліції, пошкоджені не були. Потерпілих немає”.

Довідка УНІАН. У Львові на вулиці Єрошенка, 20 на першому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку «Львівського державного будинку техніки» розташований дільничний пункт міліції Шевченківського району.