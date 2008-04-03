Навіщо потрібна ”прикордонна міліція”?

Народний депутат, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ пропонує створити в структурі Міністерства внутрішніх справ України Державну прикордонну міліцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», відповідний законопроект «Про Державну прикордонну міліцію» вже зареєстровано у Верховній Раді.

Коментуючи необхідність створення такого органу, Г.МОСКАЛЬ зазначив, що проект закону є «логічним продовженням закону про систему органів внутрішніх справ, відповідно до якого, в систему має входити Державна прикордонна міліція, Антикорупційне бюро, Державна міграційна служба, Державна служба пожежної безпеки та порятунку, а також Національна міліція”. За словами Г.МОСКАЛЯ, щодо кожного із цих підрозділів розроблено окремі законопроекти. Із них законопроекти про Національну міліцію, про Антикорупційне бюро та про Державну міграційну службу вже передані до Верховної Ради.

Член «Народної самооборони» переконаний, що охороняти кордон має правоохоронний орган з правом оперативно-розшукової діяльності. За його словами, Державна прикордонна міліція контролюватиме ведення суб’єктами господарювання зовнішньоекономічної діяльності, перевірятиме контракти, вестиме боротьбу з контрабандою, торгівлею зброєю та людьми, відстежуватиме та припинятиме незаконне транспортування наркотиків, нелегальну міграцію, розслідуватиме факти переміщення через кордон викрадених автомобілів. «Насправді ж державного органу, який би опікувався усіма цими проблемами, досі немає», – зауважив Г.МОСКАЛЬ. Створення нової служби, за словами народного депутата, не потребуватиме додаткових матеріальних витрат. «Потрібно просто правильно перерозподілити бюджет», – зазначив він.

Відповідно до законопроекту, прикордонна міліція складатиметься з оперативно-розшукового й слідчого підрозділів, а також підрозділу оперативного документування. Окрім цього, у складі Держприкордонміліції передбачається створити територіальні органи: регіональні управління (в Криму та прикордонних областях) й окремі контрольно-пропускні пункти (діятимуть у прикордонних районах). Держприкордонміліцію очолюватиме начальник прикордонної міліції, який призначається і звільняється з посади міністром внутрішніх справ.

Штатну чисельність прикордонної міліції визначатиме МВС. Контроль за діяльністю Держприкордонміліції здійснює Верховна Рада України, Кабінет Міністрів та МВС. Генеральна прокуратура виконуватиме функції з нагляду за законністю дій Держприкордонміліції.

При підготовці законопроекту було використано зарубіжний досвід. За словами Г.МОСКАЛЯ, у багатьох країнах світу діють аналогічні служби – зазвичай вони називаються прикордонною поліцією.

Державна прикордонна служба, на переконання народного депутата, має сконцентрувати свою увагу на охороні зеленої ділянки державного кордону України.