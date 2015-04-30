Турпотоки з України до Туреччини залишаються на рівні 2013 року

За підсумками I кварталу 2015 року, туристичний потік з України до Туреччини становив 75 332 особи, що навіть перевищило показник 2013 року (74 466 осіб).

Про це УНІАН повідомили в Посольстві Туреччини в Україні.

Разом з тим, згідно з отриманою інформацією, кількість українських туристів, що відвідали Туреччину в I кварталі поточного року, виявилася на 6,61% менше, ніж у аналогічний період у 2014-му.

"Схожа ситуація і з в'їзними потоками до Стамбула. У I кварталі 2015 року місто на двох континентах відвідали 59 117 українців, тоді як в аналогічний період 2013-го кількість вітчизняних туристів становила 57 073 людини", - зазначають у Посольстві.

Особливо наголошується, що такі показники виглядають позитивно на тлі скорочення українського ринку виїзного туризму до 50-60% і суттєвої девальвації гривні.

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"Збереження обсягів турпотоків до Туреччини на рівні 2013 року пояснюється не тільки територіальною близькістю, безвізовим режимом, співвідношенням вартості та якості відпочинку в країні, але й її багатим історичним минулим і цікавими екскурсійними маршрутами", - вважають у Посольстві.

"Я радий визнати, що навіть у нетрадиційні туристичні місяці багато українців обирають Туреччину в якості місця проведення відпусток і канікул. Вважаю, що в літньому сезоні кількість людей, які зупинили свій вибір на ній, залишиться стабільним", - зазначив Аташе з питань культури та інформації Посольства Туреччини в Україні Берат Йилдиз.