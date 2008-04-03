Ющенко вітає прихід на український ринок ізраїльської корпорації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає прихід на український ринок корпорації Arison Business Group.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав учора на зустрічі із власницею корпорації Arison Business Group Шері АРІСОН. Головне питання, що обговорювалося під час зустрічі, - інвестиційна діяльність Arison Business Group в Україні.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що двосторонні домовленості, досягнуті під час державного візиту Президента України до Ізраїлю у листопаді 2007 року, зокрема, щодо розвитку інвестиційної співпраці, ділових зв`язків між нашими країнами знаходять практичну реалізацію. У цьому контексті він привітав прихід на український ринок корпорації Arison Business Group та висловив сподівання на плідну і взаємовигідну співпрацю.

Зокрема, глава держави зауважив, що багато можливостей інвестувати в Україну існує у зв`язку з проведенням в Україні чемпіонату Євро-2012. Як зазначив В.ЮЩЕНКО, йдеться про будівництво стадіонів та інших спортивних об`єктів, готелів і закладів харчування, паркингів, реконструкції аеропортів і доріг. «Започаткування цих проектів відбуватиметься через «Єдині інвестиційні вікна», які створюються у всіх приймаючих містах», - наголосив Президент. Він запросив корпорацію приєднатися до цієї співпраці.

Глава держави також висловив переконання, що вихід корпорації Arison Business Group на банківський ринок України створить додаткові можливості для реалізації нових ізраїльських інвестиційних проектів в Україні в різних галузях. Зокрема, зазначив Президент, Україна особливо зацікавлена у співробітництві в сільськогосподарському секторі.

Участь у зустрічі також взяли президент Arison Investmens Ефрад ПЕЛЕД та президент банку APOALIM Дан ДАНКНЕР.

* * * Корпорація Arison Business Group є однією з провідних ізраїльських холдингових структур, до основних сфер діяльності якої належать будівництво, нерухомість та банківський бізнес. Основними активами холдингу є такі потужні ізраїльські структури як найбільший у країні комерційний банк APOALIM та провідна будівельна корпорація Ізраїлю Housing and Construction Holding Co. Новим перспективним напрямком діяльності корпорації є компанія Miya - Arison Water Initiative, яка претендує на передові позиції у світовому масштабі в оптимізації систем муніципального водопостачання.