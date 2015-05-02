СБУ затримала члена угруповання "Харківські партизани", який планував теракт у Харкові
СБУ затримала члена угруповання "Харківські партизани", який планував теракт у Харкові 1 травня.
Про це на своїй сторінці у "Фейсбук" повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
"В рамках здійснюваних масштабних контртерористичних заходів Служба безпеки України у взаємодії з Генеральною прокуратурою та МВС запобігла вчиненню 1 травня терористичного акту у Харкові. У Харкові було затримано місцевого мешканця власне при спробі вчинення терористичного акту. Затриманий - член угруповання "Харківські партизани" на прізвисько "Кот", - написав Лубківський.
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За його словами, зловмисника затримали, коли той спробував встановити міну з детонатором на фортифікаційних спорудах 3-ї лінії оборони Харкова.
Згодом у гаражі "Кота" було виявлено та вилучено 6 тротилових шашок, різного роду детонатори, у тому числі з годинниковим механізмом.
Тривають заходи із затримання інших членів банди.
Шановні друзі,Повідомляю Вам, що в рамках здійснюваних масштабних контртерористичних заходів Служба Безпеки України у ...Posted by Markian Lubkivskyi on 2 Май 2015 г.