В Одесі під час мітингу на Куликовому полі сталася сутичка

Своєю чергою проукраїнські активісти, присутні на цьому заході, скаржилися, що міліція змушувала зняти їх українську символіку, повідомляє радіо "Свобода".

Читайте такожНа Соборній площі в Одесі зібралися більше тисячі жителів містаАктивісти на Куликовому полі скандують "Не забудем, не простим", "Порошенко – геть", "Уряд – у Качанівку" та "Янки – гоу хом".

Між активістами з різних таборів час від часу виникають словесні перепалки.

Сьогодні в Одесі одночасно проходять два мітинги – на Куликовому полі, який проводять представники "антимайдану" та мітинг проукраїнських активістів на Соборній площі Одеси.

У місті сьогодні діють посилені заходи безпеки. Усі, хто прийшов на Куликове поле, проходили через рамки металошукачів.