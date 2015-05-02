Учасниками бойових дій визнані понад 5 тисяч міліціонерів

Про це повідомляє прес-служба МВС, передає DT.UA. "Такі важливі рішення були прийняті протягом тижня під час засідань комісії МВС з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ під головуванням заступника міністра Сергія Ярового.

Читайте такожСтатус учасника бойових дій отримали близько 21,5 тисяч військовихНа засіданнях члени комісії розглянули надіслані з обласних підрозділів міліції матеріали щодо працівників, які перебували в зоні АТО. Комісія прийняла рішення про надання статусу учасника бойових дій 2264 правоохоронцям, у тому числі 126 міліціонерам, які отримали поранення. На сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали 5 тисяч 31 страж порядку", - йдеться в повідомленні.