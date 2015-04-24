Порошенко вимагає пришвидшити процедуру надання статусу учасника АТО

Президент України Петро Порошенко вимагає пришвидшення процедури надання статусу учасника антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент вважає надто тривалим порядок оформлення і надання військовослужбовцям статусу учасників АТО і вимагає скорочення терміну його надання та видачі відповідних документів бійцям.

Під час зустрічі з керівниками облдержадміністрацій Порошенко заявив, що донедавна розгляд документів про надання статусу учасника бойових дій займав від трьох, а у разі подання повного пакета документів - до шести місяців.

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"Уже зараз вдалося значно скоротити цей процес, утім, і цього, на думку президента України, ще недостатньо", - повідомляє прес-служба.

Порошенко підкреслив, що відповідні служби мають ретельно перевіряти всю інформацію, аби статус учасника АТО отримували ті, хто реально боронив кордони України від агресора на сході. «Ми повинні знайти розумний баланс між уникненням шахрайства і високоякісним та швидким обслуговуванням реальних учасників АТО. Для шахраїв ми проблеми маємо створювати, а для воїнів – їх вирішувати», – наголосив Порошенко.

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Президент вважає правильною ініціативу щодо децентралізації процесу надання статусу учасника АТО. «Не треба, щоб у Києві вирішувалися ці проблеми. Достатньо сьогодні повноважень у місцевої влади для того, щоб взяти на себе відповідальність за достовірність і якість в оформленні», – сказав він.