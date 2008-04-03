Міліція знайшла чоловіка, який «замінував» вокзал у Києві
11:11, 03 квітня 2008Суспільство
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Правопорушника затримано
Вчора до ГУ МВС України в місті Києві зателефонував невідомий і повідомив, що у приміщенні залізничного вокзалу Київ-Пасажирський закладено вибухівку.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, на час обстеження із зазначеного приміщення було евакуйовано близько 1,2 тис. пасажирів та обслуговуючого персоналу.
Встановлено, що це безпідставне повідомлення, з хуліганських спонукань, зробив 41-річний житель Київської області, без постійного місця роботи, раніше судимий. Правопорушника затримано.
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