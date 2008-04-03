Міліція знайшла чоловіка, який «замінував» вокзал у Києві

Вчора до ГУ МВС України в місті Києві зателефонував невідомий і повідомив, що у приміщенні залізничного вокзалу Київ-Пасажирський закладено вибухівку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, на час обстеження із зазначеного приміщення було евакуйовано близько 1,2 тис. пасажирів та обслуговуючого персоналу.

Встановлено, що це безпідставне повідомлення, з хуліганських спонукань, зробив 41-річний житель Київської області, без постійного місця роботи, раніше судимий. Правопорушника затримано.