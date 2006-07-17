В Іраку поранено двох українських миротворців

Сьогодні близько 6.00 ранку внаслідок вибуху саморобного фугасу було поранено двох військовослужбовців українського миротворчого персоналу в Республіці Ірак.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, під час руху у складі колони словацького контингенту неподалік іракського міста Ед-Діванія провінції Кадісія під автомобілем “Toyota Land Cruiser”, в якому рухалися начальник відділення допомоги цивільній поліції – заступник начальника відділу підполковник Сергій КОЛОБИЛІН та офіцер транспортного відділу логістики майор Сергій ТИЩЕНКО, був підірваний саморобний фугас.

Внаслідок вибуху С.КОЛОБИЛІН та С.ТИЩЕНКО отримали чисельні осколкові поранення. С.КОЛОБИЛІН з осколковими пораненнями тулуба, правого стегна та правого плеча був терміново направлений гелікоптером рятувального підрозділу “Medevac” до Багдадського госпіталю, де йому було надано кваліфіковану хірургічну допомогу.

С.ТИЩЕНКО, який отримав осколкове порання м’яких тканин лівого передпліччя, був доставлений до медичного підрозділу базового табору “Ехо” багатонаціональної дивізії “Центр-Південь”, де і проходитиме лікування.

Загрози життю обох українських офіцерів немає.

У зв’язку з цією подією для українського миротворчого персоналу в Республіці Ірак тимчасово введено заборону на виїзди за межі базових таборів, а також заплановані додаткові заняття з мінної безпеки.

*** На сьогодні в Республіці Ірак виконують завдання 43 військовослужбовця миротворчого персоналу Збройних Сил України (31 офіцер та 12 прапорщиків): офіцери штабу Багатонаціональних Сил “Ірак” – 1 військовослужбовець; офіцери штабу Багатонаціонального корпусу “Ірак” – 2 військовослужбовця; офіцери штабу Багатонаціональної дивізії “Центр-Південь” – 13 військовослужбовців; Тренувальна Місія НАТО в Іраку – 3 військовослужбовця; Відділ військової допомоги – 24 військовослужбовця.

Основними завданнями українського миротворчого персоналу є планування та впровадження програми підготовки іракських силових структур; підготовка викладацько-інструкторського складу та надання допомоги партнерам по коаліції Багатонаціональних сил щодо формування військових навчальних закладів та тренування новостворених силових структур Іраку; підготовка фахівців для роботи в інститутах державного управління Іраку; надання фахової підтримки іракським силовим структурам щодо експлуатації та обслуговування озброєння та військової техніки; підготовка фахівців з питань обліку та знищення боєприпасів, відновлення систем зв’язку та управління, а також фахівців з питань дотримання прав людини та забезпечення правопорядку та розробка пропозицій до проектів нормативно-правових актів Іраку.