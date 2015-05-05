У Катманду почалася евакуація громадян України
19:10, 05 травня 2015Суспільство
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У столиці Непалу місті Катманду почалася евакуація громадян України.
Розпочалася евакуація українців з Непалу / Твіттер МЗС
Про це повідомляє прес-служба ДСНС. "Військово-транспортний літак Іл-76 Міністерства оборони України здійснив посадку. Співробітники ДСНС на чолі з в. о. голови служби Зоряном Шкіряком і групою дипломатів МЗС України перебувають з нашими громадянами в аеропорту столиці", - йдеться в повідомленні.
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У ДСНС відзначають, що на борт літака піднімуться 75 громадян України та 11 іноземців, серед яких двоє поляків, двоє грузин, француз і шестеро росіян, а також журналісти і члени експедиції.
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