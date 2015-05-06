На українських каналах 11 травня відбудеться прем'єра документальної стрічки про “кіборгів”

Заступник голови Адміністрації президента України Ростислав Павленко зазначив, що 11 травня відбудеться прем'єра документальної стрічки “Аеропорт” про героїв-“кіборгів”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Павленко сказав під час брифінгу.

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“Завершиться комплекс ініціатив щодо відзначення Перемоги над нацизмом 11 травня — відбудеться прем'єра-показ документальної стрічки “Аеропорт”, присвяченої героям-“кіборгам”, які вистояли 242 дні важкої оборони, тримаючи цей об'єкт і не дозволивши агресору реалізувати свої плани”, - сказав Павленко.

Він відзначив, що фільм транслюватиметься на всіх ключових каналах 11 травня о 20.30.

Раніше УНІАН повідомляв, що звільнені з полону "кіборги" впевнені, що Донецький аеропорт "злили" бойовикам згори.