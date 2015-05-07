У Міноборони пояснили, чому евакуація українців з Непалу зайняла так багато часу

Рішення про евакуацію українців з Непалу українським літаком прийняв президент Петро Порошенко, а конкретний літак для виконання завдання був визначений на міжвідомчій нараді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. командувача Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов.

За його словами, було вирішено відправляти літак саме Збройних сил, а не Державної служби з надзвичайних ситуацій, тому що літаки ДСНС - Ан-32 та Ан-26 - в разі їхнього використання летіли б до Непалу три доби через значно меншу крейсерську швидкість, ніж військово-транспортний літак Іл-76.

Також Дроздов пояснив, чому рятувальна операція зайняла так багато часу. За його словами, в основному час було витрачено на бюрократичні процедури з розмитнення запчастини для літака. Крім того, сказав Дроздов, український літак був 200-м у черзі на посадку в Катманду через велику завантаженість аеропорту.

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В.о. командувача Повітряних сил спростував інформацію у ЗМІ про те, в Делі була доставлена не та запчастина до літака. Він зазначив, що на підльоті Іл-76 до аеропорту Делі екіпаж літака помітив певні відхилення в роботі автоматики одного з чотирьох двигунів. Проте посадка в аеропорту була здійснена у штатному режимі. Після цього з України був замовлений насос автоматики двигуна.

У свою чергу, льотчик-випробувач першого класу, командир екіпажу Іл-76 Олександр Пахольченко повідомив на брифінгу, що екіпаж власними силами здійснив заміну запчастини і налаштував роботу двигуна. Водночас близько 8 годин тривали бюрократичні процедури з розмитнення цієї запчастини.

За словами Дроздова, 4 травня літак був готовий до вильоту із Делі, але стало відомо, що в Катманду ввели обмеження на посадку літаків масою понад 100 тонн. Тому екіпаж Іл-76 вирішив зменшити кількість палива у баках, щоб вкластися в обмеження по масі. Однак затримка з посадкою в Катманду продовжилась і в повітрі, оскільки в аеропорту столиці Непалу працювали лише одна злітно-посадкова полоса і всього два термінали. Тому літак ще годину кружляв над аеропортом в очікуванні дозволу на посадку, а потім ще три години - на землі для того, щоб підійти до терміналу. В цілому в Катманду було витрачено 8 годин від приземлення до відльоту в Делі.

У Делі, на шляху в Україну, екіпаж також власноруч замінив шину одного із шасі літака, пошкоджену на злітно-посадковій смузі аеропорту Катманду після землетрусу, розповів Дроздов.

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За його словами, 6 травня лише о 23.30 під час проміжної посадки в Баку літак почали завантажувати для вильоту в Україну, хоча екіпаж був готовий здійснити виліт вже о 22.00.

Таким чином, зауважив Дроздов, через технічну несправність літака затримка з поверненням в Україну склала лишео одну добу. Весь інший час - це затримка, не пов'язана з Міністерством оборони, сказав він.