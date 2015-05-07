На вулиці України 9 травня виведуть 40 тисяч правоохоронців - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

“За нашим аналізом, у масових заходах будуть брати участь близько 1,5 мільйона громадян, найбільше їх буде у Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Львові, Чернігові. До охорони громадського порядку буде виділено до 40 тисяч особового складу правоохоронних органів. Крім того, буде задіяна 1 тисяча бійців Національної гвардії і близько 2 тисяч представників громадських організацій”, - сказав Яровий.

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Він також зазначив, що у святкові дні буде підсилено особовим складом підрозділи ДАІ на стаціонарних постах, оперативно-слідчі групи, групи швидкого реагування, а також будуть додатково створені резерви.

Як відзначив заступник міністра, особлива увага приділятиметься метрополітенам, зупинкам громадського транспорту, вокзалам, при цьому додатково залучатимуться кінологічні і вибухотехнічні служби.

“Нами проведений аналіз заявок учасників масових заходів, тому практично всі заходи, які ми планували, знаходяться в практичній площині. Я думаю, працівники внутрішніх справ забезпечать охорону правопорядку”, - зазначив Яровий.