У Харкові зібрали «частину рекорду України» в ім'я Пам'яті і Миру

Про це повідомляє харківський сайт 057.ua.

Суть акції проста: на тисячах паперових голубів всі бажаючі написали імена своїх родичів, знайомих – ветеранів і всіх, хто загинув, захищаючи Батьківщину.

В акції, яку ініціювала парламентська депутатська група «Відродження», взяли участь більше 10 тисяч харків'ян. Серед них і ті, хто на власному досвіді знає, як втрачати друзів у бою.

Володимир Руденко, згадує, коли почалася війна, йому було всього 12 років, але ці страшні роки йому довелося пережити, як дорослому чоловікові. «Я завжди чекаю таких свят. Рік прожити і зустріти чергову перемогу – це щастя. У мене 5 дітей і 19 правнуків. Я точно знаю, що воювати не треба. Це гріх. Особливо зараз, коли батько стріляє в сина, так не повинно бути. Україні потрібен мир», - говорить Володимир Руденко.

По завершенні акції всіх «голубів» відправлять у Київ, де їх вмонтують у металевий каркас. Цю інсталяцію і виставлять 9-го травня.

Організатори сподіваються, що інсталяція в підтримку миру потрапить в Книгу рекордів України. Побачити рекордний арт-проект вдасться і жителям Маріуполя, куди скульптура попрямує 1-го червня, щоб підтримати всіх героїв того і нинішнього часу.