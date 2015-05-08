Українці стали нацією після масштабних акцій протесту та початку війни з Росією – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив на церемонії вручення ордерів на квартири пораненим бійцям - учасників антитерористичної операції, а також родичам загиблих воїнів.

“Ми стали нацією після того, коли Росія оголосила нам війну, коли Україна повстала за свої права і свободи. Ми стали єдиною державою, коли усвідомили цінність країни, цінність один одного і цінність того, що ми маємо власну Батьківщину. Цю Батьківщину треба захищати", - сказав Яценюк.

Також він зазначив, що, як і 70 років тому, коли українці воювали проти нацистської Німеччини, і сьогодні “ми повинні домогтися світу, ми повинні отримати цей світ завдяки нашій спільній боротьбі. Так просто світ ніхто нікому не подарує, тим більше російський агресор має зовсім іншу мету".

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Під час церемонії Яценюк вручив бійцям і родичам документи на 8 квартир: одну - у Херсоні та 7 — у передмісті Києва. 6 квартир отримали поранені бійці, а дві - матері і вдови загиблих бійців.

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