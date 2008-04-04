З України депортували грузинського злодія в законі Гочу

В результаті спецоперації працівників Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України і УБОЗ ГУМВС України в Києві 3 квітня в столиці був затриманий громадянин Грузії Фрідом СУЛАКВЕЛІДЗЕ, відомий у кримінальному світі як «злодій у законі» на прізвисько Гоча.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, вчора відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Голосіївського РУ ГУМВС України в Києві ухвалив рішення про депортацію в Грузію Ф.СУЛАКВЕЛІДЗЕ й про заборону йому в`їзду в Україну на 5 років.

Сьогодні вранці працівники спецпідрозділу БОЗ видворили Ф.СУЛАКВЕЛІДЗЕ з території України: рейсовим літаком «Київ-Тбілісі» його відправили до Грузії. Там його вже зустрічали грузинські правоохоронці - в чинному антикримінальному законодавстві Грузії є норма, що передбачає суворе покарання за «злодійство в законі». Для осіб цієї категорії створено спеціальну в`язницю.

Уродженець м. Зестафоні Ф.СУЛАКВЕЛІДЗЕ раніше вже був тричі засуджений у Грузії. Загалом в ув’язненні він провів 14 років. У в`язниці був «коронований» на «злодія в законі».

За даними оперативників спецпідрозділу БОЗ, в Україні Гоча чинив суттєвий негативний вплив на криміногенну ситуацію в Одеській та Дніпропетровській областях, а також у Києві. За оперативною інформацією, Гоча планував створити організоване злочинне угрупування для скоєння особливо тяжких злочинів, а також рейдерськіх захоплень підприємств. Зафіксовані й спроби «злодія в законі» поширити свій вплив на низку бізнес структур.

Затримання й депортація особливо небезпечного злочинця була здійснена в рамках реалізації Протоколу про співпрацю між МВС України та Грузії на 2008-2009 роки, підписаного 28 березня в Тбілісі міністрами внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ і Івані МЕРАБІШВІЛІ.

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