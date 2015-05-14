На Яворівському полігоні українські військові відпрацьовували тактичну підготовку

На Яворівському військовому полігоні у Львівській області в рамках українсько-американських навчань "Безстрашний гвардієць" українські військові провели заняття зі спецпідготовки.

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