На Яворівському полігоні українські військові відпрацьовували тактичну підготовку
21:11, 14 травня 2015Суспільство
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На Яворівському військовому полігоні у Львівській області в рамках українсько-американських навчань "Безстрашний гвардієць" українські військові провели заняття зі спецпідготовки.
Навчання на Яворівському полігоні / УНІАН
У програму навчань військовослужбовців входять заняття з вогневої підготовки, військової медицини, інженерної, тактичної і спеціальної підготовки.
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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня у Львівській області відбулася церемонія відкриття українсько-американських командно-штабних навчань "Безстрашний гвардієць-2015". У церемонії відкриття навчань брав участь президент Петро Порошенко.
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