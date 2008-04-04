Експерт: відставка послів свідчить, що Україна задоволена самітом НАТО

Відставка українських послів у Росії й Німеччині свідчить про те, що результати саміту НАТО задовольнили українське керівництво, заявив РІА “Новости” політолог Вадим Карасьов.

Президент України Віктор Ющенко підписав у п`ятницю указ про звільнення з посад посла України в Росії Олега Дьоміна, а також посла України в Німеччині Ігоря Долгова.

На думку деяких експертів, звільнення послів пов`язане з неприєднанням України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) на Бухарестському саміті 3 квітня.

Відповідаючи на запитання РІА Новини, чи може звільнення послів бути наслідком незадовільного для України рішення Альянсу щодо ПДЧ, Карасьов сказав: "Ви вважаєте, що так примітивно підводяться підсумки Бухарестського саміту? Ці відставки були давно очікувані. Настає новий етап української дипломатії на російському і німецькому напрямках".

"Зміна дипломатичного корпусу може свідчити, саме навпаки про те, що результати саміту задовільнили українське керівництво, і за наслідками Бухарестського саміту президент ставить перед українською дипломатією нові специфічні і складні завдання", - додав експерт.

Він відзначив також, що "з новими послами прийдуть нові торгові аташе, аташе з культури та ін.".