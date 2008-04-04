Кабмін забрав Одеську оперу в держвласність

Кабінет Міністрів України передав цілісний майновий комплекс Одеського національного академічного театру опери та балету із спільної власності територіальних громад області в державну власність.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідне розпорядження 566-р прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 2 квітня.

Документ прийнято згідно з пропозицією Одеської обласної ради та Міністерства культури і туризму. Як йдеться у розпорядженні, театр передається до сфери управління Міністерства культури і туризму.

Мінфіну доручено під час підготовки пропозицій про внесення змін до державного бюджету України на 2008 рік передбачити Мінкультурі видатки для забезпечення діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету.

“Передачу театру буде здійснено після внесення відповідних змін до державного бюджету України”, - зазначається в розпорядженні.

Довідка УНІАН. Одеський оперний театр вважається одним із найкрасивіших у світі. В 1996 році через появу тріщин на стінах театр був закритий на реставрацію. 20 вересня 2007 року державна комісія підписала акт про прийом будівлі театру в експлуатацію. На відновлення театру було витрачено 197 млн. грн., з яких 75 млн. - за останні два роки.