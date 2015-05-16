У Херсоні встановили рекорд з наймасовішого виконання гімну духовими оркестрами (фото)

Зафіксувала факт встановлення рекорду керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає радіо "Свобода". "На одній площі зібралися 15 духових оркестрів і, за умовами встановлення рекорду, ми рахували саме кількість присутніх духових інструментів, яких сьогодні було 211. Тож я вітаю Херсонщину із такою патріотичною перемогою і сподіваюся на те, що у майбутньому ще не один раз ваша область отримає сертифікат Національного реєстру рекордів України", − сказала вона.

У рекордному виконанні гімну брали участь оркестри Херсонського музичного училища, Державної морської академії, управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області, Херсонського морехідного училища рибної промисловості, Херсонського училища культури, Херсонської дитячої мистецької школи № 3 та кращі оркестри з семи міст і районів області.