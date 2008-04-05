Яценюк: відмова в Бухаресті дозволяє зняти істерію довкола НАТО

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що відтермінування рішення НАТО щодо приєднання України до Плану дій щодо членства у цій організації дозволить зняти надмірну істерію в суспільстві щодо цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з представниками регіональних засобів масової інформації.

“В поточній ситуації це дасть можливість нам усім сконцентруватися і зняти надмірну істерію як всередині країни, так і за її межами”, – сказав голова ВР.

Він також схвалив рішення Бухарестського самміту НАТО щодо ПДЧ для України.

“Те, що не було відмови, і те, що прийнято рішення щодо розгляду даного питання з певним відтермінуванням – це дуже правильно”, – зазначив А.ЯЦЕНЮК.