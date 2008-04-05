Заплановано зустріч Турчинова з королем Саудівської Аравії

7-9 квітня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться третє спільне засідання міжурядової українсько-саудівської комісії з торговельно-економічної та науково-технічної співпраці, під час якого, зокрема, планується обговорити перспективи співпраці у сфері видобутку нафти.

Про це в телефонному інтерв`ю УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Саудівській Аравії Леонід ГУР’ЯНОВ.

“Відбуватимуться переговори і з нафтових питань, зокрема, про участь українських компаній у проектах у Саудівській Аравії”, - сказав посол.

Українську делегацію очолить перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві економіки України, під час роботи комісії обговорюватимуть питання співпраці у сфері економіки, торгівлі, інвестицій, транспорту, нафти та газу, освіти, науки й техніки, водо- та електропостачання, геології, будівництва, житлово-комунального господарства і охорони здоров`я.

Зокрема, Україна вважає важливою співпрацю у здійсненні геологорозвідувальних робіт, розробки родовищ вуглеводнів, облаштуванні та модернізації нафтових і газових родовищ, проектуванні та будівництві об`єктів нафтогазової промисловості, зокрема, нафто- та газопроводів, підземних газосховищ, заводів з переробки газу, спільного видобування вуглеводнів на території двох країн і залучення інвестицій у модернізацію газотранспортної системи України.

Також Україна має намір запропонувати Саудівській Аравії енергетичне устаткування та устаткування для видобування корисних копалини, автомобільну техніку ХК “КРАЗ”, елементи для сонячних електростанцій виробництва ВАТ “Квазар”, а також хімічну продукцію.

Україна вважає важливим продовження співпраці з Саудівською Аравією в космічній сфері, зокрема, в спільному виробництві систем штучних супутників, їх устаткування, наданні послуг в запуску штучних супутників в інтересах Саудівської Аравії.

Під час візиту заплановано зустрічі О.ТУРЧИНОВА з Королем Саудівської Аравії Абдаллою ібн Абдель АЗІЗОМ і принцом-наступником Султаном ібн Абдель АЗІЗОМ.