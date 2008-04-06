Яку піратську продукцію купують українці (опитування)

Більшість українців піратську продукцію воліє не купувати. Такими є результати соцопитування, проведеного на замовлення журналу «Профіль» консорціумом «Менеджмент консалтинг груп». Зокрема, 73,8% опитаних заявили, що піратську продукцію не купують. При цьому 9,9% купують піратські диски з музикою, а 18,3% – піратські диски з фільмами. Також, 2,4% респондентів купують піратське ПЗ, а 4,5% – неліцензійні комп`ютерні ігри.