Яку піратську продукцію купують українці (опитування)
19:11, 06 квітня 2008Суспільство
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Більшість каже: "Ні"
Більшість українців піратську продукцію воліє не купувати. Такими є результати соцопитування, проведеного на замовлення журналу «Профіль» консорціумом «Менеджмент консалтинг груп». Зокрема, 73,8% опитаних заявили, що піратську продукцію не купують. При цьому 9,9% купують піратські диски з музикою, а 18,3% – піратські диски з фільмами. Також, 2,4% респондентів купують піратське ПЗ, а 4,5% – неліцензійні комп`ютерні ігри.
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