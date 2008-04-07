Курс долара в Україні виросте - експерт

Директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин прогнозує зростання долара на світових ринках і підвищення американської валюти в Україні, пише "Дело".

«Підвищення американського долара на світових ринках пов`язане з президентськими виборами в США. Крім того, цьому сприятимуть заходи, здійснені американським урядом для підтримки економіки країни», - вважає економіст.

Падіння курсу долара в Україні він пояснює «панікою гарячих голів».

«Падіння курсу долара пов`язане з «елементом паніки» населення. Громадян «догіпнозували», що курс долара падає, і громадяни масово побігли здавати долари. З цієї причини банкомати понизили курс долара. У такій ситуації повинен був втрутитися Національний банк і виступити з підтримкою. Але він вважав за краще витримати паузу», - вважає Василь Юрчишин.

На думку експерта, долар займе колишні позиції.

«Курс долара вже повернувся. Найближчого тижня він остаточно повернеться в коридор вище за п`ятірку», - упевнений експерт.

Остров