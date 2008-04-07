Новомодний злочинний "бізнес" в Україні: викрадати дорогі іномарки, щоб повернути власникові за грошову нагороду.

Торік в Україні викрали понад 6 тис. автівок. Знайдено і повернено власникам – понад 4 тисячі машин. Понад 2 тис. досі перебувають у розшуку.

Улюблені марки викрадачів: "Фольксваген", "Шкода", "Мерседес", "Шевроле", "Ауді", "Лексус", БМВ, "Тойота". Пік викрадень припадає на вечір: з десятої до дванадцятої години, та на ранок: з четвертої до шостої. Чим швидше власник викраденої автівки звернеться до правоохоронців, тим більше шансів знайти пропажу.

Торік кількість викрадень автомобілів в Україні скоротилося на 4%.

ICTV