Ющенку радять довірити бізнес-структурам просвітницьку кампанію щодо НАТО

Два роки достатньо, аби переконати українців щодо переваг вступу країни до НАТО та на референдумі отримати підтримку населення з цього питання, вважає експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба. На вихідних президент Ющенко висловився за проведення референдуму щодо НАТО через два роки.

В Україні не має реальної політичної сили чи політиків, які нині можуть взяти на себе відповідальність за проведення просвітницької кампанії щодо НАТО. Максим Лациба впевнений, що суспільство готове сприймати інформацію про Північно-Атлантичний альянс, однак сумнівається, чи скористається цим влада. «Є хороші і сильні аргументи, навіщо це потрібно українцям, але тут проблема не в людях, а в політичних елітах: чи зможуть вони ухвалити це рішення і професійно провести цю кампанію. Бо нічого ж не робиться – гроші виділяються і розкрадаються», - констатує експерт. За його словами, доручити інформувати українців про принади НАТО слід бізнес-структурам та професійним піар-агенціям, а не державним структурам, як тепер. «Чиновники завжди були поганими агітаторами. А бізнес зможе досягти результату навіть швидше, ніж за два роки. Потрібна чітка мета, фінансування і державна підтримка», - переконаний Лациба.

Німецька хвиля