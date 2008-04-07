Ірині Білик виповнилося 38

Відома українська співачка відзначила день народження.Учора їй виповнилося 38 років. Цього разу Ірина відмовилася від шумних компаній і відсвяткувала у вузькому колі.

За свою творчу кар`єру вона випустила дев`ять альбомів і одержала звання «Заслужена артистка України». У минулому році нових дисків у неї не було, зате з`явився чоловік. У жовтні Ірина вийшла заміж за свого партнера по «Танцях із зірками - 2» двадцятидворічного Дмитра Дікусара. Схоже, саме сімейне життя стане головним проектом співачки цього року. Раніше вона признавалася, що планує піти в декрет і вдруге стати мамою.

Нагадаємо, що у «зірки» вже є восьмилітній син Гліб від першого шлюбу. Його батько – екс-модель Андрій Оверчук. Серед колишніх коханих співачки також – відомий продюсер Юрій Никітін, хореограф і шоумен Дмитро Коляденко.

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