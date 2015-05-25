Українці розробили понад 800 ідей для серіалів

Наразі на сайті розпочалось голосування. За його результатами, а також рішенням журі буде сформовано шорт-лист півфіналістів: до 30-ти кращих робіт, автори яких пройдуть у другий етап. Шорт-лист буде оголошено 5 червня.

12 червня 1+1 медіа організує кількагодинний тренінг для півфіналістів. Інтенсивний майстер-клас від викладачів Вищої школи Media&Production відкриє секрети серіального виробництва й допоможе суттєво підвищити свій рівень знань і вмінь, що допоможе учасникам якісно підготуватись до другого туру. Адже після тренінгу півфіналісти отримають додаткове завдання: допрацювати і деталізувати свою ідею.

22 червня буде оголошено сімку фіналістів, які 27 червня презентуватимуть свої роботи перед членами журі конкурсу та всією Україною на кінофестивалі «Відкрита ніч - Дубль 18».

«Знаємо, що до пітчінгів завжди високий інтерес, але навіть ми не очікували таких результатів. Адже це не просто опис ідеї, для того щоб потрапити в ці 595 опублікованих заявок, учасники мали зняти відео – а це вимагає дуже багато різноманітних ресурсів. Ми всі розуміємо, що живемо в новій країні, і головна особливість – те, що люди перестають чекати, поки хтось прийде і зробить їм добре. Люди розуміють, що можуть самі бути драйверами змін, і ми раді надавати їм такі можливості, принаймні в нашій сфері», - зазначила PR директор 1+1 медіа Світлана Павелецька.

Нагадаємо, переможці конкурсу отримають грошові винагороди. Найкращий серіал – володар Гран-прі побачить вся країна. За його реалізацію візьметься команда професіоналів 1+1 медіа.

Голосуйте за кращі роботи на конкурсі тут: http://media.1plus1.ua/pitching/contest/

Партнери проекту: Fedoriv Hub, «Просто Раді.О» та фестиваль «Відкрита ніч – Дубль 18»