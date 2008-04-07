Земельні рішення Київради від 1 жовтня експерт вважає економічно виправданими

1 жовтня 2007 року Київською міською радою були прийняті економічно та соціально ефективні земельні рішення. Про це заявив вчений-економіст, професор Олександр МЕНДРУЛ.

За словами експерта, завдяки прийнятим рішенням всі землі сільськогосподарського призначення на території Києва були переведені під житлову забудову.

О.МЕНДРУЛ зазначив, що зведення житлових будинків на місці територій, що тривалий час не використовувалися за призначенням, дасть можливість побудувати близько 14 млн. кв. м житла. Це в свою чергу, забезпечить зниження середньоринкової вартості 1 кв. м. у столиці, а відрахування забудовників допоможуть забезпечити безкоштовним житлом 40 тис. сімей, які стоять у квартирній черзі, наголосив він.

„Окрім того, рішення фактично ліквідує необхідність точкової внутрішньоквартальної забудови і відкриває можливість для будівництва нових гарно спланованих житлових масивів”, - зазначив експерт.