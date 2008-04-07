Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні

Світовий банк погіршив прогноз показника інфляції в Україні на цей рік з 13,8% (жовтневий прогноз) до 17,2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві економіст Світового банку Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

За його словами, при цьому Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП цього року на рівні 5,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні інфляція в березні проти лютого 2008 року склала 3,8%. З початку поточного року зростання споживчих цін склало 9,7%.

У той же час, у березні 2008 р. до березня минулого року інфляція склала 26,2%, у січні-березні до аналогічного періоду 2007 рік – 22,5%.

У січні ц.р. Світовий банк змінив прогноз рівня інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 9,6 до 13,8%. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року Світовий банк залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році складе 11,7%, зростання ВВП - 6%.

У жовтні 2007 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році - з 4,6% до 5,4%.

У держбюджеті на 2008 рік закладений прогнозний показник інфляції на рівні 9,6%.