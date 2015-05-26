Завтра на заході України похолодає до +8, в інших областях буде 30-градусна спека

На решті території буде жарко, передбачається 24-29, місцями до 30 градусів тепла. Короткочасні грозові дощі пройдуть скрізь, на заході можливі зливи, сильні пориви вітру, лише вдень у південній частині суттєві опади малоймовірні. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині - грозові дощі, можливі сильні зливи. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень похолоднішає до 8-12 градусів тепла, у Тернопільській і Хмельницькій областях 13-18 градусів тепла.

У північних областях пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень 23-28 градусів тепла.

В центральній частині - дощі та грози. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 24-29, місцями 30 градусів тепла.

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У східних областяхмісцями дощі та грози. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.

У південній частині вночі пройдуть грозові дощі, вдень переважно без опадів. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.

У Києві короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, вдень 26-28 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, на заході - північно-західний, 5-12 м/с, пориви 15-20 м/с.