Російський дипломат прокоментував візит до затриманих спецназівців

Як повідомляє кореспондент ТСН, представник дипвідомства вийшов через чорний хід, намагався втекти від журналістів і майже на всі питання відповідав одне: треба чекати офіційного коментаря посольства.

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"Вони живі, відносно здорові - це вже добре. Ми зустрілися – це зараз головне", - сказав Олексій Грубий. Також російський дипломат відповів на питання, чи можливий обмін двох російських спецназівців на полонених українців, зокрема Надію Савченко. Консул заявив, що про обмін не може бути й мови, поки тривають слідчі дії.

Зазначимо, зустріч консула з затриманими російськимивійськовими тривала майже дві години, під час візиту російського дипломата в лікарні ввели посилені заходи безпеки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міністерство закордонних справ повідомило про завершення узгодження з російською стороною процедурних питань допуску консулів посольства Росії до затриманих російських спецназівців.