На шахті ”Червоноармійська-Західна” постраждали 16 гірників

У Донецькій області всі 57 гірників, які потрапили у зону вибуху на шахті "Червоноармійська – Західна", врятовані, проте 16 шахтарям необхідна медична допомога.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, сьогодні о 12.20 стався спалах метану. В зону вибуху потрапили 57 гірників, всього в шахті перебували 1560 людей.

Гірники, які перебували в шахті, були оповіщені про аварію й виводилися на поверхню. Ті робітники, які перебували в очисному забої, скористалися саморятівниками й вийшли у виробки на свіжий повітряний струмінь.

За інформацією рятувальників, 16 шахтарям необхідна медична допомога: 11 осіб отримали опіки, двоє – механічні травми, двоє – отруєння газом і один гірник ще перебуває на медобстеженні.

На місці аварії продовжують працювати відділення гірничорятувальників.