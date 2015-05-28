Донецький національний університет відзначив 50-річчя на Вінниччині

Аби привітати колектив вишу зі знаменною датою, на урочисте засідання Вченої ради університету завітали голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій, заступник голови – директор Департаменту освіти і науки ОДА Ігор Івасюк, голова обласної ради Сергій Свитко та в.о. Вінницького міського голови Сергій Моргунов.

Святкове зібрання вітальним словом відкрив ректор Донецького національного університету Роман Гринюк, зробивши екскурс в історію становлення закладу та його сучасний розвиток. «2014 рік для університету і для всієї країни був тяжким і неспокійним. На Донбасі почалися бойові дії. Ця війна поставила нас, освітян, перед нелегким вибором: залишатися вдома, чи залишатися українцями. І ми зробили свій вибір. На пропозицію перенесення Донецького національного університету до Вінниці відгукнулися ті, хто всім серцем пройнявся вільним, героїчним духом українського народу», - зазначив Роман Гринюк. Керівник ДонНУ також зауважив, що для розв’язання організаційних питань, пов’язаних з переїздом закладу до Вінниці, та утвердження університетських традицій в нових умовах було докладено чимало зусиль. Відтак висловив вдячність представникам вінницької влади, громадським та благодійним організаціям краю за сприяння та підтримку вишу в такі нелегкі для нього часи.

З нагоди визначної для університету дати з вітальним словом звернувся до колективу ДонНУ голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій. Керівник області зачитав учасникам урочистостей вітальні адреси від Президента України Петра Порошенка та Міністра освіти і науки України Сергія Квіта, а також вручив викладачам вишу державні й відомчі нагороди.

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«Наші серця - з вами, вони б’ються в однаковому ритмі. І це, мабуть, на сьогодні найголовніше, - зазначив, звертаючись до університетського колективу голова ОДА Валерій Коровій. - Як людині, яка прийшла з науки в органи державної виконавчої влади, під час спілкування з викладачами та студентами мені відразу кидається в очі їх високий фаховий рівень. І це дійсно велика робота професорсько-викладацького складу і тих поколінь, які формували університет».

Свої привітання на адресу ДонНУ висловив і в.о. Вінницького міського голови Сергій Моргунов. «Ви молодці, що навіть в тих тяжких умовах 2014-2015 року, коли ніхто навіть не міг подумати, що доведеться так швидко переїжджати в інше місто, ви дійсно об’єдналися, згуртувалися і досягли тих висот, коли сьогодні в світі ваш вуз визнано одним з найкращих, - зазначив Сергій Моргунов.– І мені особисто та всій територіальній громаді міста приємно, що, коли стояв вибір, куди переїхати, ви обрали саме Вінницю».

Керівники області та міста побажали колективу ДонНУ подальшого процвітання, миру та добробуту, а затим вручили педагогам та студентам університету Почесні грамоти обласної державної адміністрації та обласної ради, а також грамоти Вінницької міської ради.

Відзнаки з нагоди свята отримали представники університетського колективу і від Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА. Ювіляри ж у знак вдячності за підтримку презентували своїм новим друзям подяки та сувеніри.