Генштаб: влада повинна інформувати громадян щодо НАТО

Таку думку висловив начальник Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Леонід Голопатюк в ході 8-го Київського форуму з безпеки.

За словами представника Генштабу, необхідно робити висновки з помилок минулого в питанні приєднання до НАТО.

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"Ми їздили, човникова така дипломатія, у Брюссель, і домовлялися про приєднання до Плану дій щодо членства у НАТО. І що з тим сталося? Нульовий результат. Чому? Бо ми повністю провалили політику інформування нашої громадськості. Інформування громадськості, це не агітація і пропаганда. Треба всім іти і розповідати, в тому числі про негативні речі, які зараз трапляються і є в НАТО", - заявив Леонід Голопатюк.

Він вважає, що сьогоднішна пропозиція НАТО щодо створення трастових фондів і консультативно-дорадча допомога не є тією допомогою, яка б сприяла захисту від агресії.