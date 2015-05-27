Для отримання обладнання з фондів НАТО Україна повинна зняти мита

Про це сказав помічник заступника генерального секретаря НАТО Джеймс Шеа під час дискусії "Україна-НАТО: партнерство заради єдиної і вільної Європи" в Києві.

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Зокрема, представника Альянсу запитали, які існують проблеми, щоб в рамках п'яти трастових фондів Україна могла отримувати військове обладнання від країн-членів НАТО.

У свою чергу Джеймс Шеа відповів, що в першу чергу йдеться про бюрократичні формальності і що будь-яка країна повинна дотримуватися певних стандартів, в тому числі щодо питань проходження будь-яких речей через митницю, і, відповідно, мова йде про скасування мит та повернення у деяких випадках ПДВ.

У цьому зв'язку він звернув увагу на трастовий фонд з питань кібербезпеки, управління яким здійснює Румунія.

За його словами, у Альянсі готові доставити в Україну певне обладнання в рамках зазначеного фонду, але, в той же час, існують певні обмеження.

"Ми чекаємо на зміни у Митному кодексі, які дозволять це здійснити. Нам вдалося знайти мільйони доларів на наповнення фонду, але ми не хочемо витрачати ці гроші марно", - наголосив Джеймс Шеа.

Як повідомляв УНІАН, у березні голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО, депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе стверджувала, що трастові фонди НАТО не почали працювати, оскільки Україна не підготувала відповідну договірно-правову базу.