Дитячі санаторії нагадують в`язниці...

Голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК констатує, що половина дитячих санаторіїв у регіоні знаходяться сьогодні в антисанітарних умовах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, А.БЛИЗНЮК на нараді в Святогорську, яка пройшла в дитячому санаторії "Донецьке орля", заявив: "На сьогодні з 22 таких установ, які знаходяться в нашому регіоні, в половині діти утримуються в антисанітарних умовах". За його словами, "в більшості випадків санаторії, де має оздоровлюватися дітвора, нагадують в`язниці, і це велика проблема".

Для вирішення проблеми А.БЛИЗНЮК запропонував на базі санаторіїв "Донецьке орля" і "Червона гвоздика" створити здравницю для дітей рівня "Артека", де "молоде покоління мало б можливість у гідних умовах відпочивати і оздоровлюватися".

"Я пропоную, об`єднавши зусилля фахівців усіх рівнів, розробити проект для створення оздоровчого комплексу, - сказав голова облради, - Для цього виділимо кошти з обласного бюджету, оскільки все одно з нього виділяються гроші на придбання путівок".

"Ми повинні бачити перспективу і працювати на неї для того, щоб майбутнє покоління жителів Донеччини було здоровим", - додав А.БЛИЗНЮК.