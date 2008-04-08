Чому дорожчають ліки?

Однією з основних причин зростання цін на соціально значущу лікарські засоби в Україні є суб’єктивний чинник - підвищення зарплат, пенсій та стипендій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

“Не слід також забувати про інфляційні процеси у державі, а також зростання цін на лікарські субстанції”, - додав він. Тому, за словами міністра, “вітчизняний виробник має на це реагувати”.

В.КНЯЗЕВИЧ також повідомив, що завтра у МОЗ відбудеться розширена нарада з вітчизняними виробниками ліків. “Ми намагатимемося знайти компроміс та порозуміння. Гадаю, ми зможемо домовитися про замороження цін на ліки першої необхідності”, - висловив сподівання В.КНЯЗЕВИЧ. Він також додав, що урядовці мають “аргументи впливу на українську фармацевтичну еліту”.

На запитання, чи вдасться адміністративними методами зупинити подорожчання ліків, міністр відповів, що “сьогодні держава змушена йти на подібні заходи, бо, на жаль, в Україні втрачена система, яка свого часу чітко регулювала ціни на медичні препарати”.