Заступник голови Комісії з питань моралі очолить комісію з її ліквідації - постанова
16:01, 02 червня 2015Суспільство
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Кабінет міністрів України ліквідував Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі.
Кабмін постановив ліквідувати НЕК з питань моралі / УНІАН
Відповідна постанова від 27 травня 2015 р. № 333 опублікована на Урядовому порталі.
"Кабінет міністрів України постановляє ліквідувати Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі. Утворити комісію з ліквідації Комісії та затвердити її головою першого заступника голови Комісії Дерев’янчука Геннадія Юхимовича", - йдеться в документі.
Читайте такожКостицький звільнився з посади голови НацкоммораліЯк повідомляв УНІАН, 10 лютого Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про захист суспільної моралі" (щодо державного нагляду)» (№ 1647), який передбачає ліквідацію Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі (НЕК) як державного органу.
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