Заступник голови Комісії з питань моралі очолить комісію з її ліквідації - постанова

Відповідна постанова від 27 травня 2015 р. № 333 опублікована на Урядовому порталі.

"Кабінет міністрів України постановляє ліквідувати Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі. Утворити комісію з ліквідації Комісії та затвердити її головою першого заступника голови Комісії Дерев’янчука Геннадія Юхимовича", - йдеться в документі.

Читайте такожКостицький звільнився з посади голови НацкоммораліЯк повідомляв УНІАН, 10 лютого Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про захист суспільної моралі" (щодо державного нагляду)» (№ 1647), який передбачає ліквідацію Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі (НЕК) як державного органу.