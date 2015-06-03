СБУ "на гарячому" затримала у Харкові диверсанта при спробі підриву залізничної колії
Співробітники Служби безпеки України затримали у Харкові диверсанта під час спроби активації вибухового пристрою на залізничній колії, прокладеній до бази паливо-мастильних матеріалів військової частини Збройних сил України.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, терорист планував здійснити диверсію за прямою вказівкою представників так званого "министерства государственной безопасности ДНР".
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Він виготовив вибуховий пристрій із двох мін - протитанкової ТМ 62 та "прилипаючої" міни СПМ. Електродетонатор був виведений на мобільний телефон.
Диверсант утримується під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ст. 113 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 травня, СБУ затримала трьох членів диверсійної групи, причетних до низки резонансних злочинів у Харківській області.