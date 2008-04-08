ПриватБанк проведе суботник банкірів

«Приватбанк» уперше проведе в Україні «суботник банкірів», йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

«Ми ж - «найзеленіший» банк, кому, як не нам, відроджувати традицію весняних суботників, - зазначив голова правління "Приватбанку" Олександр ДУБІЛЕТ. - А якщо серйозно, то дуже хочеться, щоб світлі весняні свята ми зустріли чистими та світлими вулицями, доглянутими парками та дворами. У наших містах і селищах нині достатньо багато «проблемних» соціальних об`єктів - покинутих парків, недоглянутих скверів, площ, набережних. Це не гідно європейської країни, і цю ситуацію потрібно виправляти».

Він наголосив, що немає нічого дивного в тому, що за прибирання міста беруться банкіри: «Ми - такі ж жителі цього міста, як і всі інші, і нам не все одно, якими вулицями ходимо ми, наші діти, внуки, батьки. Зараз багато хто, на жаль, вважає, що чистота міста - це не їхня проблема, і від цього багато наших бід. Ми житимемо в красивій, доглянутій країні, в чистому, квітучому місті тільки тоді, коли буквально кожен з нас зрозуміє, що в цьому питанні не може бути байдужих».

На суботник вийдуть усі, починаючи від голови правління банку і директорів регіональних підрозділів.

Дізнатися, де відбуватиметься суботник у тому чи іншому місті, можна в будь-якому відділенні або філії "Приватбанку".