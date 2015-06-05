В Україні оголосили штормове попередження

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«Штормове попередження по Україні. Вдень 5 червня у південній частині та східних областях гроза, подекуди пориви вітру і шквали 15-20 м/с, в окремих пунктах град», - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що у п’ятницю, 5 червня, дощовий атмосферний фронт відсунеться на південь і охопить східні області, південну частину, а вночі і центр України, тому там очікуються грозові дощі, сильні пориви вітру, град.

Але на заході і півночі опади припиняться, антициклон Вальбурга принесе суху малохмарну погоду.