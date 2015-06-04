На п'ятницю синоптики прогнозують легке похолодання і грози над Донбасом

5 червня дощовий атмосферний фронт відсунеться на південь і охопить східні області, південну частину, а вночі і центр України, тому там очікуються грозові дощі, сильні пориви вітру, град.

На заході і півночі опади припиняться, антициклон Вальбурга принесе суху малохмарну погоду. Температура повітря знизиться до 22-27 градусів тепла, повідомляє «Оpogode». У західній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень 20-25 градусів тепла. У північних областях переважатиме малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 10-16 тепла, вдень 21-26 градусів тепла. У центральній частині місцями дощі та грози. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, вдень 22-27 градусів тепла. Читайте такожУ Києві вирувала стихія: кияни публікують фото сильної грози в соцмережах (фотогалерея) У східних областяхдощі і грози, можливі сильні зливи, град. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 22-27 градусів тепла. У південній частині пройдуть грозові дощі, можливі сильні зливи, град. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 22-28 градусів тепла. У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, вдень 22-25 градусів тепла. Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12, на сході та півдні місцями 15-18 м/с.

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